A10, rientro di fuoco: 12 km di coda tra Pietra Ligure e Spotorno

Rientro complicato oggi pomeriggio sulla A10 dove si sono registrati fino al 12 km di coda tra Pietra Ligure e Spotorno per traffico dovuto ai cantieri presenti su entrambe le carreggiate. Code anche sulla A26 in direzione nord dove si sono formati fino a 5 km in direzione nord tra Masone e Ovada.

