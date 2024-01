Posted on

Intervento dei vigili del fuoco per una fuga di gas segnalata nel corso della mattinata nei pressi della loro caserma in Via Balleydier. La fuga di gas si è originata in un cantiere di lavoro nelle vicinanze. La caserma è stata fatta sfollare per motivi di sicurezza Sul posto anche gli ispettore dell’ASL 3; il […]