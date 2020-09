Lerici, quattordici insegnati in quarantena in attesa dell’esito del tampone: riapertura scuole rinviata di due giorni

Rinviata, salvo proroghe, al 16 settembre la riapertura di tutte le scuole di ordine e grado Lerici. Lo ha deciso il sindaco in seguito alla situazione sanitaria che vede quattordici insegnanti in quarantena in attesa dell’esito dei tamponi.

I 14 insegnanti sarebbero stati a contatto con un collega risultato positivo alla Covid incontrato in ambito scolastico, pur “con il rispetto delle misure di contenimento del contagio”, ha affermato il sindaco di Lerici, Paoletti.



