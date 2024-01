La Spezia, dal 2024-2025 al via il primo liceo classico europeo d’Italia

Posted on

L'Assemblea dei Soci di Servizi Ambientali, che gestisce il servizio del depuratore per i comuni di Boissano, Borghetto S.Spirito, Borgio Verezzi, Balestrino, Ceriale, Giustenice, Loano, Pietra Ligure, Boissano e Toirano, ha eletto come Amministratore delegato Vittorio Savona, avvocato del Foro di Savona.