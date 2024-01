Albenga, domenica al via i festeggiamenti per i 920 anni della bandiera

Posted on

Domenica 13 agosto 2023 al Teatro Opera Carlo Felice di Genova si terrà il concerto dedicato in memoria delle vittime del ponte Morandi. Lo spettacolo, con ingresso gratuito, (ore 21) vedrà in scena l’esibizione al pianoforte del maestro Remo Anzovino con il concerto dal titolo Don’t forget to fly, Non dimentichiamoci di volare. Informazioni sull'autore […]