Pietra Ligure, aggredisce l’ex moglie: arrestato il marito di 65 anni

E’ stato l’ex marito di 65 anni che non si rassegnava alla fine della storia con la ex moglie, l’autore dell’aggressione con un oggetto contundente avvenuta ieri sera a Pietra Ligure nell’androne di un portone ai danni di una donna di 57 anni, l’ex moglie, appunto. Quanto avvenuto nella serata di ieri ha rappresentato l’ultimo episodio di una serie di condotte ossessive e stalkerizzanti nei confronti della donna che si protraevano da tempo. L’uomo è stato arrestato dai Carabinieri e adesso è accusato di tentato omicidio. La donna aveva già denunciato il marito 4 anni fa quando vivevano in Sicilia proprio perchè l’ex marito aveva iniziato a molestarla e minacciarla e aggredirla anche fisicamente. La 57 enne era arrivata a Pietra Ligure circa un mese fa e l’uomo, arrivato dalla Sicilia aveva chiesto aiuto alla ex moglie per avere un posto dove dormire che gli aveva lasciato la casa per qualche giorno, essendosi trasferita da un’amica. L’aggressore, nell’impossibilità di avere un chiarimento con la donna si era volontariamente ferito e avrebbe anche appiccato il fuoco nell’alloggio dove era ospite distruggendolo. Ieri sera, l’ultimo atto, con l’ex marito che ha teso un vero e proprio agguato alla sua ex moglie aspettandola nell’androne condominiale e colpendola più volte con una chiave inglese a cricchetto. Decisivo l’intervento di alcuni condòmini che hanno soccorso la donna e fermato l’aggressore che stava tentando la fuga. L’arrivo dei Carabinieri ha consentito una “normalizzazione” della situazione con l’arresto dell’uomo condotto in carcere a Imperia. La vittima è stata trasportata in codice rosso al Santa Corona dove è stata ricoverata, sembrerebbe non in pericolo di vita.

