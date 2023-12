Gli auguri del presidente della REgione Liguria per il 2024: “Sarà un anno importante, la Liguria è la regione con più investimenti attivi”

“Buona fine 2023 e buon inizio 2024 a tutti i liguri. Tra poco, nelle piazze illuminate da Sarzana a Ventimiglia, festeggeremo accogliendo tutti insieme il nuovo anno. Lo faremo per esempio in piazza De Ferrari a Genova, dove ospitiamo il grande ‘Concerto in Musica’ trasmesso per il secondo anno consecutivo da Canale 5 in diretta nazionale. Sarà quindi ancora una volta la Liguria a dare il buon anno a tutta Italia. È un grande orgoglio essere la capitale della musica in questa notte così magica, perché significa farsi conoscere e aprire i propri confini, vuol dire essere una regione che con turismo, cultura, arte e musica sa di essere tra le più importanti del Paese. Tutto questo i liguri se lo sono meritato con il grande lavoro svolto negli ultimi anni”. Con queste parole, il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, augura un buon 2024 alla Liguria.

“Anche il 2024 sarà importante, così come lo è stato il 2023. La Liguria è la regione con più investimenti attivi e più cantieri aperti, ma è anche la regione al massimo dell’occupazione degli ultimi vent’anni e il lavoro rappresenta dignità, nonché possibilità di costruire una famiglia in un territorio che ha anche registrato il più alto indice di crescita turistico. È proprio perché vogliamo che la Liguria corra veloce, che non faccia dell’appiattimento sociale e dell’immobilismo la sua bandiera, che puntiamo a una regione capace di primeggiare. Questo è possibile costruendo una Liguria nuova, fatta di infrastrutture, come il Terzo Valico, come il nuovo porto di Genova, le rinnovate stazioni croceristiche e rigenerazioni urbane, ma vogliamo anche una regione vicina alle famiglie e a chi sta vivendo momenti difficili. Per questo, dall’anno prossimo gli asili nido saranno gratuiti, così come i nuovi abbonamenti ferroviari che consentiranno ai nostri ragazzi di andare a scuola senza pagare un euro sulla flotta di treni più moderni d’Italia”.

“E non solo, perché anche gli universitari sotto i 26 anni pagheranno la metà per il proprio abbonamento del treno e i pendolari della Liguria, nonostante i lavori che stiamo effettuando per ammodernare le tratte, non subiranno alcun aumento. La Dote Sport consentirà inoltre ad altrettanti giovani di frequentare una palestra o una piscina senza dover pagare”.“Sono evidentemente moltissime le cose che stiamo facendo per sentirci una comunità, chi si impegna, chi merita e ha voglia di correre ha le stesse possibilità di andare avanti, a prescindere dalle sue condizioni di partenza. Ma, dall’altra parte, per aiutare tutti coloro che sono rimasti indietro, oltre a rifare interi quartieri come Begato, stiamo investendo 30 milioni di euro nelle case popolari. E poi ancora, pur consapevole di toccare un tasto dolente, la sanità”.

“Vi dico però due cose: non stiamo con le mani in mano, stiamo lavorando per costruire nuovi ospedali. Nelle prossime settimane partirà il cantiere del nuovo Felettino alla Spezia e seguirà il cantiere del nuovo Irccs Tecnologico agli Erzelli, un ospedale di altissima qualità ed eccellenza tecnologica voluto dal Pnrr. Avremo anche il nuovo pronto soccorso a Bordighera e il nuovo ospedale unico di Ponente a Taggia e il Santa Corona a Pietra Ligure. Ci vuole tempo, ne siamo consapevoli, perché la situazione nazionale è complessa ed è difficile reperire medici e infermieri. Paghiamo le conseguenze di errori fatti in passato, a cui stiamo cercando di rimediare”.

“Non dobbiamo tuttavia mai scordarci che il nostro sistema sanitario nazionale è universale e quindi gratuito, ed è il più esteso che esista in Europa. Ringraziamo chi questa sera lavorerà negli ospedali o nelle piazze per garantire la sicurezza, ringraziamo tutte le divise, i lavoratori dei porti, dove l’attività non si ferma mai, e tutti coloro che saluteranno il 2023 svolgendo un compito di cui tutti noi abbiamo bisogno. Questo significa essere una comunità”.

“Nel 2024 – conclude – la Liguria realizzerà un pezzo di quel sogno che da tanto tempo coltiviamo e che stiamo costruendo, mattoncino dopo mattoncino, per migliorare le vita dei nostri concittadini, sia di chi sa eccellere nelle proprie qualità, che di chi ha bisogno di un sostegno per ritrovare la strada. Siamo una comunità capace di grande resistenza e altrettanta resilienza, la Liguria ha saputo non solo assorbire, ma anche risollevarsi dalla tragedia del Ponte Morandi e dalle grandi mareggiate”.

“Passo dopo passo, stiamo mettendo in sicurezza il territorio, dai fiumi alle coste. Abbiamo fatto, insieme, una lunga strada e davanti a noi ce n’è ancora tanta da percorrere. Questa notte posso dire con certezza che il meglio in questa regione deve ancora venire e che il sogno diventerà sempre più una realtà. Mi auguro quindi che il 2024 porti a tutti voi la realizzazione dei desideri che avete nel cuore e a tutti noi, come comunità, l’obiettivo di una Liguria nuova, più libera, ricca e solidale, ma soprattutto più felice. Buon 2024!”.