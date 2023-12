La Spezia, si finge direttore di ufficio postale ed estorce denaro a un’anziana: arrestato

Un ragazzo di 25 anni di origini campane è stato arrestato perchè fingendosi direttore di un ufficio postale ha estorto denaro ad un’anziana facendosi consegnare ben 40.000 euro. Per lui l’accusa è di estorsione. Il giovane, con l’aiuto di un complice, ha minacciato l’anziana 77enne intimandole di consegnare denaro e gioielli per scongiurare conseguenze finanziarie ai danni del figlio. Sfortunatamente per lui, in quel momento in zona c’era una pattuglia dei carabinieri che, allertata, ha fermato a poca distanza il truffatore che è stato trovato in possesso di denaro e oggetti preziosi oltre a un coltello, motivo per cui, si è aggiunta anche l’accusa di porto abusivo di arma.

