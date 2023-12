Due minori stranieri di origine tunisina, non accompagnati, sono stati denunciati per spaccio. Privi di documenti sono stati deferiti all’autorità giudiziaria per spaccio in concorso e uso personale di sostanza stupefacente e riaffidati alle comunità di cui sono ospiti. Successivamente sono state perquisite le comunità dove sono ospitati con esito negativo.

