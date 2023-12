Sostenibilità e inclusione sociale a Genova apre una nuova ciclofficina

Posted on

Con il ritorno in zona arancione anche per la provincia di Savona e la nuova ordinanza regionale sulle scuole (valida fino al prossimo 30 aprile), TPL Linea annuncia modifiche al servizio di trasporto pubblico locale da lunedì 11 aprile 2021 con il ritorno in presenza al 50% per gli istituti superiori della provincia. E’ previsto, […]