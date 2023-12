Lavagna, l’Amministrazione Comunale erogherà buoni spesa per i mesi di Dicembre 2023 e gennaio 2024: ecco le modalità

Nel corso della Giunta Comunale di Venerdì 7 Dicembre 2023 sono

state definite le modalità di erogazione dei buoni spesa per i mesi di Dicembre 2023 e Gennaio 2024. L’Amministrazione con questo gesto, volto all’erogazione di buoni spesa, vuole cercare di sostenere i nuclei familiari residenti nel Comune di Lavagna che si trovano in difficoltà economiche e di disagio.

La distribuzione dei buoni spesa, contestualmente alla presentazione della domanda, avverrà a Lavagna, presso la Sala Rocca, in Piazza Cordeviola, il giorno MERCOLEDI’ 20 DICEMBRE 2023, il mattino dalle ore 9.00 alle ore 12.00 ed il pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 16.30.

“Questi buoni spesa costituiscono un aiuto concreto alle persone che vivono in situazioni di particolare difficoltà e grave disagio economico, con la speranza di riuscire, con le risorse economiche disponibili, a soddisfare il maggior numero di richieste possibili”, afferma la Dott.ssa Emilia Beani, Consigliera delegata al Settore Sociale.

I buoni consegnati in tale data saranno spendibili entro il giorno 6 Gennaio 2024, presso gli Esercizi commerciali aderenti all’iniziativa, indicati in un’apposita lista che verrà consegnata insieme ai buoni spesa.

I buoni spesa, di valore pari a € 50,00 (cinquanta/00), verranno distribuiti, previa presentazione della domanda, compilata e sottoscritta il giorno stesso, unitamente ad un documento di identità in corso di validità, secondo le seguenti modalità, che variano a seconda della composizione del nucleo familiare:

 nucleo composto da 1 persona: erogazione n. 1 buono;

 nucleo composto da 2 – 3 persone: erogazione n. 2 buoni;

 nucleo composto da 4 o 5 o 6 persone: erogazione n. 3 buoni;

 nucleo composto da 7 o più persone: erogazione n. 4 buoni.

I requisiti necessari per poter beneficiare dei buoni spesa sono i seguenti:

 avere la residenza anagrafica nel Comune di Lavagna;

 versare in una situazione di difficoltà a provvedere all’acquisto di generali alimentari e/o di bene di prima necessità, previa dimostrazione che la situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare corrisponde ad un valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore ad € 12.000,00 (dodicimila/00), allegando copia certificazione ISEE con scadenza 31/12/2023.

Informazioni sull'autore del post