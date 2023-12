Loano, minacce ad Aghittino. Lega: “Ferma condanna della violenza, sicurezza va tutelata”

“Il Gruppo della Lega in Regione Liguria esprime massima solidarietà a Demis Aghittino, Capogruppo in consiglio comunale a Loano, vittima di insulti, minacce e danneggiamenti alla sua auto, da parte di tre stranieri, solo perché ha avuto il coraggio di fare bene il proprio lavoro proponendo e approvando un piano del commercio che guarda all’ordine, alla salute pubblica e al decoro urbano, ma che evidentemente, prevedendo anche lo stop a nuove aperture o cessioni di bazar in centro ed eliminando i distributori automatici di bevande alcoliche dal centro storico ha dato fastidio a qualcuno. Minacce e violenza sono inaccettabili, ancor più gravi se rivolte a chi riveste un ruolo nelle istituzioni e opera per la sicurezza e la salute dei cittadini. Per questo presenteremo un ordine del giorno in Regione dove, oltre a esprimere solidarietà da parte di tutta l’Assemblea Legislativa Ligure, chiederemo alla Giunta Regionale di incentivare, valorizzare e sostenere i comuni che vorranno adottare piani del commercio per ridare decoro ai loro centri storici. Forza Demis, ti siamo vicini e siamo certi che non ti farai intimorire dalle minacce, ma che proseguirai nel portare avanti la tua azione politica e amministrativa pensando al bene del tuo territorio come hai fatto finora”.

Lo dice in una nota il Gruppo Lega in Regione Liguria.

