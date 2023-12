Genova, incendio in un alloggio: salvate due persone disabili

Intervento dei vigili del fuoco in un alloggio di Via Napoli a Genova per un materasso andato a fuoco per cause fa accertare. All’interno dell’alloggio sono state salvate due persone disabili che avevano inalato fumo. Il rogo è stato spento ma la strada è stata chiusa per permettere le operazioni di spegnimento.

