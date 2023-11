SAvona, il messaggio del presidente della Provincia, Olivieri per la festa del 4 novembre

“Cinque anni fa, ebbi l’onore, dopo pochi giorni dall’elezione, di indossare per la prima volta la fascia di presidente della provincia. In questi cinque anni si sono succeduti molti accadimenti emergenziali che hanno coinvolto tutti noi, come la pandemia sanitaria mondiale, un evento che mai avremmo potuto prevedere fino a quando non si è materializzato, ponendo chi aveva ruoli di amministrazione e rappresentanza di fronte alla necessità di gestire la crisi”.

II presidente della provincia di Savona Pierangelo Olivieri affida ad una lettera il suo messaggio di augurio alla provincia di Savona in occasione della “Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate”

“Inoltre, in precedenza, abbiamo dovuto affrontare le emergenze atmosferiche che hanno colpito a più riprese il comprensorio, dapprima il litorale della nostra provincia, poi varie zone del territorio in diversi momenti, come purtroppo abbiamo visto ripetersi anche in altre parti d’Italia, compresi i giorni scorsi”.

“Credo fermamente che la nostra capacità di affrontare e superare tutte queste sfide sia stata possibile grazie a un senso di unità di intenti e un impegno condiviso che il nostro territorio ha saputo manifestare tra i rappresentanti della cosa pubblica, le istituzioni e le forze armate. Questo concetto di unità è il nucleo centrale delle celebrazioni di oggi, dedicate in particolare a chi indossa una divisa che in quanto tale lo divide e lo distingue da tutto il resto della popolazione, ma con un fine unico: quello di proteggerla, vegliarla e difenderla”.

“È stato naturale pochi giorni dopo quell’occasione di cinque anni fa proporre al nostro consiglio provinciale, che da lì a breve accettò all’unanimità, l’intitolazione della bellissima e preziosissima sala di rappresentanza che occupa il piano terreno del Palazzo della provincia ai nostri caduti di Nassiriya, ai quali sempre va il nostro pensiero e la nostra gratitudine, in maniera particolare in questi giorni, mentre si avvicina il ventesimo anniversario di quel tragico accadimento”.

“In questi cinque anni, i significati di unità e di impegno nei confronti delle nostre comunità e del nostro territorio si sono sempre più rafforzati e costantemente rinnovati. L’iniziale entusiasmo e l’approccio a situazioni sconosciute sono stati supportati dal merito degli impegni che abbiamo assunto, corroborato dalla consapevolezza dell’importanza di un valore che oggi desidero sottolineare: quello della responsabilità, con la quale, mi permetto di affermare, tutti noi dobbiamo affrontare con determinazione ed equilibrio le nostre missioni quotidiane, ancora di più in un periodo complesso come questo, dove le tensioni mondiali, le guerre, i conflitti tra nazioni e popoli sono sempre più diffusi e vicini, non solo geograficamente, alle nostre comunità”.

“Con questo pensiero di orgoglioso e cosciente impegno e responsabilità, voglio augurare a tutti noi, alla nostra stupenda provincia, un buon 4 novembre. Evviva la nostra patria, evviva l’Unità d’Italia, evviva le nostre forze armate”, conclude Olivieri.

