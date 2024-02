Pestaggio ad Albissola, il sindaco Nasuti firma un’ordinanza di chiusura dei locali a mezzanotte e mezza in alcune zone della città

Il sindaco di Albissola Marina Gianluca Nasuti in seguito al pestaggio di un giovane avvenuto venerdì notte da parte di un buttafuori di un locale, filmato e diventato virale sui social, ha firmato per motivi di tutela della sicurezza urbana, di decoro, della vivibilità urbana e per il riposo dei residenti e della quiete pubblica, su parte del territorio comunale ha quindi stabilito in un’ordinanza contingibile e urgente, dal 22 febbraio e fino al 21 aprile incluso, la chiusura dei pubblici esercizi (bar, ristoranti, attività artigianali di somministrazione di alimenti e bevande), dei loro assimilati (gelaterie, gastronomie), e/o di intrattenimento misto ( discoteche e/o beach bar), tutti i giorni della settimana nella fascia oraria compresa tra le 00.30 e le 06.00.

Le zone interessate sono il Lungomare degli Artisti; Corso Bigliati; Viale Matteotti; Via Repetto; Via Italia; piazza Rossello; via S. Grosso; Piazza Leali; Piazza del Popolo; Piazza Sisto; Via Isola; Via Colombo.

