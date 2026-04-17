San Bartolomeo, l’architetto Paolo Elena ha concluso il suo percorso professionale in Comune

L’Amministrazione Comunale di San Bartolomeo al Mare ha salutato l’architetto Paolo Elena che ha concluso il proprio percorso professionale. All’interno dell’ente ricopriva il ruolo di funzionario presso l’ufficio Lavori Pubblici. L’Amministrazione ha voluto esprimere profonda gratitudine al professionista «per la dedizione e l’impegno costante dimostrati nel corso degli anni», sottolineando come «il suo contributo sia stato prezioso per il funzionamento della macchina amministrativa». «La figura dell’architetto Elena – spiegano dall’Amministrazione Comunale – è stata quella di un professionista di grande stima, ben conosciuto in tutto il territorio per aver collaborato fattivamente mettendo sempre le proprie competenze tecniche al servizio della comunità. A Paolo va un augurio affettuoso di serenità e soddisfazioni».
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