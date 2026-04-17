Sciopero nazionale dei giornalisti, 200 persone a Genova per il presidio davanti alla Prefettura

I giornalisti italiani, oggi, sono tornati a scioperare per il rinnovo del contratto di lavoro Fnsi-Fieg, ormai fermo da 10 anni. La Federazione nazionale della Stampa prosegue la mobilitazione per la dignità dell’informazione che passa attraverso il rinnovo del contratto di lavoro, il recupero salariale e la difesa dei diritti. La mobilitazione della Fnsi riguarda anche i giornalisti lavoratori autonomi e Cococo ancora in attesa dell’equo compenso. L’Associazione Ligure dei Giornalisti e l’Ordine dei Giornalisti della Liguria hanno organizzato questa mattina un presidio a Genova davanti alla Prefettura al quale hanno partecipato circa 200 persone. Presenti numerosi colleghi, rappresentanti delle istituzioni e delle segreterie regionali di Cgil, Cisl e Uil. Una delegazione dell’Assostampa Ligure e dell’Odg Liguria hanno incontrato il vice prefetto di Genova, Jacopo Bellarosa.

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