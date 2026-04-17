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A Vallebona arriva il “Punto di Prossimità”

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A Vallebona dal 17 aprile 2026 sbarca il “Punto di Prossimità”, che nasce dall’esigenza di portare i servizi sanitari più vicino ai cittadini, offrendo un punto di riferimento stabile, facilmente accessibile e integrato con la rete territoriale esistente. Il progetto si fonda sul modello dell’Infermieristica di Famiglia o di Comunità (IFoC), che pone al centro la persona, la famiglia e la comunità, promuovendo la prevenzione, la continuità assistenziale e il benessere collettivo. Il “punto” si trova presso la Salabande di via Giovanni XXIII 24 (adiacente piazza della Libertà) e sarà aperto ogni venerdì dalle 9 alle 11 e nasce tra la collaborazione fra Asl1 e il Comune di Vallebona. “Prosegue la collaborazione con le amministrazioni comunali del nostro territorio – afferma il Coordinatore di Area 1 Dott. Marino Anfosso – in modo da proseguire nel nostro progetto di potenziare la sanità territoriale per dare le giuste risposte all’utenza.”

“Un presidio importante per i cittadini e le cittadine di Vallebona e per tutto il comprensorio, un progetto pensato per venire incontro alle esigenze degli anziani, fragili, familiari e caregiver, dando sostegno e supporto”, spiegano il sindaco Lantero e la vice sindaca Guglielmi.

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