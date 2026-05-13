Genova, controlli nel Centro Storico: un arresto

Proseguono i controlli della polizia, disposti dalla questora Silvia Burdese, nei vicoli del centro storico di Genova. Il servizio è stato coordinato da un sostituto commissario del commissariato Prè, insieme a tre pattuglie Rpc Liguria, al team cinofilo antidroga con il cane Costantin, a personale Polfer e alla pattuglia interforze Polizia-Esercito.

Sono state 31 le persone identificate. Battute le zone di Prè, via del Campo, vico Largo, piazza del Roso, Gramsci e Commenda e vicoli limitrofi con frequenti soste presso gli shop 24h, spesso luoghi di aggregazione di spacciatori e di consumatori di droga. Durante i controlli, dentro la fermata metro Darsena, sono stati fermati due ventiduenni algerini e tunisini. Quest’ultimo è stato arrestato per violenza, resistenza e lesioni personali perché durante il controllo ha aggredito gli agenti cercando di scappare.

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