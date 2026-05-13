Cronaca Genova

Genova, controlli nel Centro Storico: un arresto

Posted on Author Redazione Comment(0)

Proseguono i controlli della polizia, disposti dalla questora Silvia Burdese, nei vicoli del centro storico di Genova. Il servizio è stato coordinato da un sostituto commissario del commissariato Prè, insieme a tre pattuglie Rpc Liguria, al team cinofilo antidroga con il cane Costantin, a personale Polfer e alla pattuglia interforze Polizia-Esercito.

Sono state 31 le persone identificate. Battute le zone di Prè, via del Campo, vico Largo, piazza del Roso, Gramsci e Commenda e vicoli limitrofi con frequenti soste presso gli shop 24h, spesso luoghi di aggregazione di spacciatori e di consumatori di droga. Durante i controlli, dentro la fermata metro Darsena, sono stati fermati due ventiduenni algerini e tunisini. Quest’ultimo è stato arrestato per violenza, resistenza e lesioni personali perché durante il controllo ha aggredito gli agenti cercando di scappare.

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Cronaca Genova Genova e provincia In Primo Piano Savona

Meteo, peggiora l’allerta in Liguria: arancione sul Centro Ponente da stasera

Posted on Author Redazione

E’ stata infatti proclamata l’allerta arancione nel centro levante savonese e genovese (zona B) e in Val Bormida (zona D), dalle 22.00 di oggi, sabato 14 marzo alle 8.00 di domani, domenica 15 marzo. Poi l’allerta passerà gialla fino alle 10.00 (nei bacini grandi valbormidesi fino alle 14.00). Nel frattempo oggi rimarrà gialla fino proprio […]
Attualità Genova

Genova, colpo da 50.000 euro con il 10eLotto

Posted on Author Redazione

Liguria in festa con il 10eLotto. A Lavagna (GE), riporta Agipronews, il concorso del 10eLotto di venerdì 5 settembre ha regalato nel punto vendita in via Roma un premio da 50mila euro grazie a un 9 ‘Oro’. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 13,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale […]
Cronaca Finale Ligure

Furti ripetuti nella frazione di Olle, sopra Finale Ligure

Posted on Author Redazione

Finale Ligure. Ancora furti nella zona di Gorra e Olle, frazioni di Finale Ligure dove ormai da almeno tre giorni si susseguono episodi di spaccate in diversi appartamenti che si ripetono sempre con la stessa modalità. Sul posto sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine.   Informazioni sull'autore del post Redazione See author's […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *