Attualità Vado Ligure

Vado Ligure, proseguono gli interventi di ripascimento delle spiagge in vista dell’estate

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Proseguono nel territorio comunale di Vado Ligure gli interventi di ripascimento, riprofilatura, pulizia e preparazione delle spiagge, in vista dell’imminente apertura della stagione estiva.

I lavori interessano l’intero litorale vadese e hanno come obiettivo principale il miglioramento del decoro urbano, della sicurezza e della piena fruibilità degli arenili, così da garantire spazi adeguatamente attrezzati e accoglienti per cittadini, bagnanti e visitatori.

Le operazioni vengono realizzate in parte dall’Autorità Portuale e in parte direttamente dal Comune di Vado Ligure, nell’ambito delle consuete attività di manutenzione e valorizzazione della fascia costiera.

“Stiamo lavorando con attenzione e tempestività per assicurare alla nostra comunità e ai turisti un litorale curato e pronto ad accogliere al meglio la stagione balneare – dichiara il sindaco di Vado Ligure Fabio Gilardi – La valorizzazione delle nostre spiagge rappresenta un impegno concreto verso il territorio, il turismo e la qualità della vita cittadina”.

Il programma degli interventi proseguirà anche nei prossimi giorni secondo la pianificazione stabilita dall’amministrazione comunale, con l’obiettivo di presentare spiagge in condizioni ottimali per l’avvio dell’estate.

L’azione rientra in una più ampia strategia di attenzione verso il patrimonio costiero cittadino, elemento centrale sia per la qualità della vita dei residenti sia per l’attrattività turistica del territorio. Con questi lavori, il Comune punta dunque a offrire un litorale più curato, sicuro e pronto ad affrontare la nuova stagione balneare, confermando l’impegno nella gestione e nella valorizzazione delle proprie risorse naturali.

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