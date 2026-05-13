Savona, questa mattina la Festa regionale della Polizia Locale

Si è svolta questa mattina in piazza Sisto IV a Savona la Festa regionale della Polizia Locale, organizzata da Regione Liguria alla presenza delle autorità civili e militari. Nel corso della cerimonia sono stati premiati 27 agenti della Polizia Locale con onorificenze per meriti speciali e conferiti 14 encomi ad altrettanti operatori provenienti dai comuni liguri.

Per il territorio savonese sono stati coinvolti i comandi di Albenga, guidato dal comandante Andrea Spanu, e di Savona, diretto dal comandante Igor Aloi.

Tra le onorificenze conferite spicca quella assegnata all’assistente Vincenzo Di Gennaro della Polizia Locale di Albenga per un intervento salvavita avvenuto il 27 luglio 2025. Terminato il turno di servizio, mentre stava rientrando a casa, Di Gennaro notò un’auto perdere il controllo e schiantarsi contro il cancello di un’abitazione privata. L’agente intervenne immediatamente, intuendo che il conducente era stato colto da malore: allertò il 118, estrasse l’uomo dall’abitacolo e iniziò le manovre di rianimazione con massaggio cardiaco e respirazione bocca a bocca, proseguendo fino all’arrivo dei sanitari. L’uomo fu successivamente sottoposto a un intervento chirurgico e riuscì a salvarsi. Nella motivazione viene sottolineato il “forte senso del dovere, l’abnegazione e le spiccate qualità di pronto intervento” dimostrate dall’assistente.

Riconoscimento anche per il Nucleo Polizia Edilizia e Ambiente (NOPEA) del comando di Savona, insignito per l’operazione “Indagine Trash”, una complessa attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Savona contro il trasporto illecito di rifiuti ingombranti. Il nucleo, composto dal vice commissario Davide Vazzana e dagli agenti Matteo Bassi, Gina Boglio, Riccardo Armellino, Stefano Guglielmetti, Asia Pacillo, Davide Riveccio, Emanuele Vilello ed Erika Mandie, ha portato alla luce un sistema organizzato di gestione abusiva dei rifiuti in violazione del Testo unico ambientale.

L’indagine ha consentito di effettuare 18 sequestri di autocarri, accertare 973 accessi irregolari e individuare oltre 621 mila chilogrammi di rifiuti conferiti illecitamente. Secondo quanto evidenziato nella motivazione, l’operazione ha prodotto risultati di particolare rilievo e un risparmio stimato per il Comune superiore ai 160 mila euro.

Nel corso della manifestazione sono stati inoltre conferiti encomi al vice commissario Bruno Di Nitto, all’agente scelto Daniele Dalpiaz e all’agente Camilla Romei del comando savonese. I tre operatori sono stati premiati per aver rintracciato un giovane con intenzioni suicide e averlo convinto a desistere dal proprio intento, restando al suo fianco per proteggerne l’equilibrio emotivo. La motivazione evidenzia “spiccate capacità professionali, senso di umanità e attenzione alla persona”.

“Oggi Savona celebra donne e uomini che rappresentano ogni giorno un presidio fondamentale di sicurezza, legalità e vicinanza ai cittadini. La Polizia Locale è presenza sul territorio, prevenzione, capacità di affrontare situazioni complesse con professionalità e umanità. Come Regione Liguria continuiamo a investire in sicurezza, videosorveglianza, formazione e coordinamento, convinti che la collaborazione tra istituzioni e territorio sia fondamentale. Abbiamo inoltre scelto di rendere itinerante la Festa regionale della Polizia Locale, arrivando a valorizzare negli anni tutte le province liguri. Durante gli ultimi Stati Generali della Polizia Locale, svolti proprio a Savona, abbiamo anche ribadito al Governo la necessità di arrivare finalmente a una riforma nazionale attesa da anni, indispensabile per dare maggiori strumenti e riconoscimento agli operatori del settore. Porto, in questa occasione, i saluti del presidente della Regione Liguria Marco Bucci e il ringraziamento dell’amministrazione regionale a tutte le donne e gli uomini della Polizia Locale per il servizio che garantiscono ogni giorno alle nostre comunità”. Lo ha dichiarato l’assessore regionale alla Sicurezza Paolo Ripamonti in occasione della Festa regionale della Polizia Locale organizzata da Regione Liguria e che si è svolta questa mattina a Savona, in piazza Sisto IV, alla presenza delle autorità civili e militari.

“​È un piacere e un onore ospitare questa Festa nella nostra città​ – aggiunge il sindaco di Savona Marco Russo – perché rende manifesta la collaborazione tra le diverse Polizie Locali della Regione ed evidenzia il grande ruolo. Da sindaco sento il dovere di esprimere, sia a nome dell’Amministrazione Comunale sia a nome della città e dei cittadini, il ringraziamento per il lavoro difficile che ogni giorno tutti gli agenti devono affrontare. Un lavoro complesso, sia perché si esprime in tanti compiti diversi tra loro sia perché necessita di grande capacità di collaborazione con altri soggetti istituzionali. ​È un lavoro che riguarda la sicurezza dei cittadini, con cui gli agenti sono in costante dialogo e rapporto, e il presidio del territorio. La consegna delle onorificenze di oggi è la dimostrazione che le Istituzioni e la collettività non solo riconoscono il valore di queste attività, ma le fanno diventare patrimonio comune. La Festa di oggi è l’occasione migliore per celebrare la funzione centrale delle Polizie Locali nel governo dei territori”.

​Alla cerimonia erano presenti, tra gli altri, l’assessore regionale Claudia Morich, l’assessore comunale alla Polizia Locale Barbara Pasquali, i rappresentanti del Comune di Savona e delegazioni dei comandi liguri provenienti da tutta la regione.

Informazioni sull'autore del post