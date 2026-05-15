A Laigueglia il Centro Antiviolenza Artemisia Gentileschi incontra i bambini delle scuole

Incontro finale alla sala Pavia di Laigueglia per la restituzione dei

laboratori tenuti dal Centro Antiviolenza Artemisia Gentileschi di

Albenga presso la scuola primaria Badarò. L’incontro, aperto sia ai

giovanissimi studenti che alle loro famiglie, ha rappresentato il

culmine del lavoro approfondito effettuato nelle classi durante l’anno

scolastico che svolge al termine, in particolare dalle conduttrici Erika

Morano (formatrice), Carla Paura (arteterapeuta) e Monica Maggi.

Quest’ultima ha portato la collaborazione dell’Associazione “Cosa vuoi

che ti legga?”, invitando i bambini alla lettura ed a considerare il

libro come mezzo per relazionarsi e crescere. I laboratori, che avevano

come titolo “Crescere nel rispetto. Stereotipi, pregiudizi e

discriminazioni” hanno guidato i bambini ad essere loro stessi

scopritori dell’importanza di valori come la parità di genere, il

rifiuto di ogni tipo violenza nei rapporti interpersonali e

l’abbattimento dei tanti pregiudizi culturali e sociali che spesso

ancora resistono ai giorni nostri. Sono stati gli stessi gruppi delle

varie classi a presentare i risultati del loro lavoro, attraverso

letture, animazioni e la proiezione di filmati da loro stessi realizzati

nella scuola. All’incontro erano presenti anche la presidente del CAV

Gentileschi, Laura Dagnino, la vice Iride Giraudo e la coordinatrice

Raffaella Pozzoli. “Come Amministrazione siamo particolarmente

soddisfatti del lavoro svolto: – commenta l’assessore alla scuola

Giampaolo Giudice – conoscevamo la professionalità della Gentileschi, ma

siamo rimasti comunque piacevolmente colpiti dall’ entusiasmo e

dall’empatia delle operatrici, tra l’altro tutte volontarie. Un

particolare ringraziamento va anche all’ associazione Cosa vuoi che ti

legga ed alle insegnanti della scuola Badarò, sempre pronte a dare quel

qualcosa di più che rende il nostro plesso scolastico un fiore

all’occhiello del nostro paese. La coscienza di valori come la parità di

genere e la consapevole accettazione di ogni diversità è un germe che va

inoculato dalla scuola fin dalla più tenera età, perché possa crescere e

diffondersi tra i cittadini di domani”.

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