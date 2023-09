Calcio, Entella: esonerato Volpe

Posted on

Ivrea (TO). Si è rischiato di vincere tre a zero, si è rischiato di finire al tiebreak, in mezzo è uscita una vittoria per tre a uno che consegna all’Iglina tre punti ed il terzo posto in classifica grazie allo scivolone di Romagnano che permette a Veneriano e socie di riaggunatare una delle posizioni che, […]