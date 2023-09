Calcio, operati Benedetti e Ferrai: tempi lunghi per il rientro

L’U.C. Sampdoria comunica che i calciatori Leonardo Benedetti e Alex Ferrari sono stati sottoposti a interventi chirurgici. Entrambe le procedure sono state effettuate dal professor Stefano Zaffagnini.

A Benedetti è stata rimossa una cisti meniscale, responsabile della sintomatologia dolorosa al ginocchio destro, mentre su Ferrari è stata eseguita la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro.

I due calciatori hanno già iniziato le rispettive terapie riabilitative. I tempi di recupero per Benedetti si aggirano tra le 8 e le 10 settimane, salvo complicazioni; per Ferrari le tempistiche verranno invece valutate di volta in volta durante la riabilitazione e il processo di ritorno all’attività agonistica.

Informazioni sull'autore del post