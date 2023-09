Genova, trovato un cucciolo di pitone reale vicino alla Fiumara

Posted on

Sul posto oltre ai Vigili del fuoco anche Polizia e Carabinieri Intervento congiunto di Vigili del Fuoco, Carabinieri e Polizia per una fuga di gas che si è verificata a Villanova d’Albenga. Il bilancio è di un operaio trasportato in codice giallo all’ospedale di Albenga. Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts