Sanremo, limitazioni temporanee all’accesso in alcune zone del Cimitero di Valle Armea

Il Comune di Sanremo comunica che sono state introdotte limitazioni temporanee all’accesso in alcune aree del cimitero di Valle Armea.
Il provvedimento si è reso necessario a fronte di alcuni distacchi di elementi marmorei rilevati nelle zone colombari “Gruppo Campo 3” e “ossari Campo 3 Bis”.
Le squadre degli operai comunali hanno provveduto a transennare le strutture interessate, per garantire la necessaria sicurezza agli utenti.
Per consentire comunque la visita ai propri cari, l’accesso è permesso esclusivamente attraverso un corridoio centrale, opportunamente delimitato e messo in sicurezza.
Al fine di garantire il passaggio e non ostruire il percorso, si invitano i cittadini ad evitare ingombri nel corridoio centrale con fiori, vasi, arredi o sistemi di illuminazione votiva.
L’Amministrazione comunale confida nella massima collaborazione dei cittadini, scusandosi per il temporaneo disagio.