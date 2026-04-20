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Sanremo, limitazioni temporanee all’accesso in alcune zone del Cimitero di Valle Armea

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Il Comune di Sanremo comunica che sono state introdotte limitazioni temporanee all’accesso in alcune aree del cimitero di Valle Armea.

Il provvedimento si è reso necessario a fronte di alcuni distacchi di elementi marmorei rilevati nelle zone colombari “Gruppo Campo 3” e “ossari Campo 3 Bis”.

Le squadre degli operai comunali hanno provveduto a transennare le strutture interessate, per garantire la necessaria sicurezza agli utenti.

Per consentire comunque la visita ai propri cari, l’accesso è permesso esclusivamente attraverso un corridoio centrale, opportunamente delimitato e messo in sicurezza.

Al fine di garantire il passaggio e non ostruire il percorso, si invitano i cittadini ad evitare ingombri nel corridoio centrale con fiori, vasi, arredi o sistemi di illuminazione votiva.

L’Amministrazione comunale confida nella massima collaborazione dei cittadini, scusandosi per il temporaneo disagio.

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