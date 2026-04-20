Sanremo, limitazioni temporanee all’accesso in alcune zone del Cimitero di Valle Armea

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Si sono aperte ufficialmente stamani, con la cerimonia di inaugurazione e il classico taglio del nastro, le porte del nuovo “Laboratorio Territoriale Multimediale” allestito presso i locali del Centro Civico Buranello di Sampierdarena. Si tratta di uno spazio, aperto alla cittadinanza, alle imprese e alle associazioni del territorio, dove sarà possibile organizzare attività didattiche rivolte […]