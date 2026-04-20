La Spezia, Al Teatro Civico la Stagione di Prosa chiude con 935 abbonamenti e circa 10 mila presenze

Si è conclusa con il sold out di “Gaber – Mi fa male il mondo”, protagonista Neri Marcorè, la Stagione di Prosa 2025-26 al Teatro Civico della Spezia. Un dato più che positivo, assieme ai 935 abbonamenti (quasi un centinaio in più dello scorso anno) e ai quasi 10 mila spettatori presenti ai 12 spettacoli del cartellone.

Tanti i nomi di spicco in scena: Serra Yilmaz, Edoardo Purgatori, Filippo Contri, Malika Ayane, Francesco Pannofino, Cesare Bocci, Vittoria Belvedere, Luca Bizzarri, Massimo Popolizio, Nando Paone, Giacinto Palmarini, Filippo Dini, Giuliana De Sio, Maddalena Crippa, Amanda Sandrelli, Gigio Alberti, Neri Marcorè.

Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini dichiara: “Si chiude una Stagione di Prosa da record, caratterizzata da numeri di grande rilievo: tanti spettacoli sold out e un significativo incremento degli abbonamenti, oltre 100 in più rispetto allo scorso anno. Un risultato che conferma il forte legame tra il Teatro Civico e il suo pubblico e che conferma la nostra struttura un punto di riferimento culturale di qualità per la città e per tutto il territorio, capace di proporre una programmazione di alto livello e di attrarre spettatori sempre più numerosi”.

Soddisfazione per il direttore artistico Alessandro Maggi: “Siamo giunti al termine di una straordinaria Stagione di Prosa che ci ha regalato grandi emozioni e ha confermato il Teatro Civico come fulcro vitale della città, uno spazio di confronto, dialogo e bellezza. – dichiara – Registrare il tutto esaurito in tante serate non è solo un dato statistico, ma la dimostrazione più evidente della voglia di teatro e di cultura della nostra comunità. Dopo aver lavorato con attenzione per costruire un cartellone capace di coniugare la grande prosa classica con le nuove drammaturgie contemporanee, siamo già al lavoro per la prossima stagione, confermando l’impegno per una proposta culturale di alto profilo che offrirà il palcoscenico a nomi di rilievo nazionale e talenti emergenti. Vi aspettiamo ancora più numerosi, per continuare a sognare insieme”.

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