Genova, imboccano strada contromano e scappano: inseguiti dai Carabinieri vengono arrestati, in auto anche 5.000 euro

Due cittadini francesi di 54 e 55 anni sono stati fermati dai carabinieri al termine di un inseguimento a Genova mentre stavano tentando di fuggire in Corso Francia. La pattuglia, pensando a un errore di manovra ha raggiunto la macchina per farla fermare. All’inizio la coppia si è fermata ma poi ha fatto inversione a U ed è scappata, l’inseguimento si è concluso a Lungomare Canepa. Una volta fermati, i due hanno anche aggredito i carabinieri, durante la perquisizione i militari hanno trovato denaro, cellulari e altro materiale. In corso le indagini.

