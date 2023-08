Genova, tenta di derubarlo al bancomat ma reagisce: 58 enne spinto a terra

Un uomo di 58 anni è stato ricoverato in rianimazione dopo essere stato aggredito da un 48 enne che ha tentato di derubarlo al bancomat. L’aggressore, un lombardo in vacanza in Liguria, è stato fermato e portato in carcere con l’accusa di tentata estorsione e lesioni gravi. La vittima è stata soccorsa e trasportato in ospedale dopo che è stata spintonata a terra dal rapinatore. Sono in corso le indagini.

Informazioni sull'autore del post