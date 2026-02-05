Genova, domani sera lavoratori portuali in presidio contro le guerre

Nuova manifestazione dei portuali di Genova che hanno aderito ad uno sciopero internazionale contro il traffico d’armi nei porti che alimenta le guerre. A Genova il concentramento è previsto a varco San Benigno alle 18,30. Da lì possibile corteo fino alla piazza davanti alla Stazione Marittima. Alla manifestazione hanno aderito l’Usb (Unione sindacale di base) con l’adesione da parte del Calp (Collettivo autonomo lavoratori portuali di Genova).
