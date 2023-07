Savona, salta il concerto dei “The Kolors”: Stash indisponibile per motivi di salute

Posted on

“L’Ialia è un malato in condizioni migliori di prima, ma è sempre un malato che non può permettersi ricadute”. Lo ha detto il ministro per le Autonomie, Boccia. Sugli spostamenti da una regione all’altra la valutazione si farà a fine maggio. “Sarà più facile tra regioni a basso rischio”. Comunque prima di Giugno non ci […]