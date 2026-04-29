Cronaca In Primo Piano Millesimo

A6, picchia la moglie in una piazzola di sosta a Millesimo: arrestato

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Un uomo è stato arrestato sulla A6 all’altezza di Millesimo dalla Polstrada. Un camionista ha dato l’allarme dopo aver visto l’uomo picchiare brutalmente una donna in una piazzola di sosta. All’arrivo della stradale l’uomo ha opposto resistenza colpendo gli agenti e minacciandoli. Dopo essere riusciti a calmarlo per lui sono scattate le manette. Nel bagagliaio dell’auto è stato inoltre trovato un coltellino aperto.  La moglie, di nazionalità ucraina, è stata trasportata in gravi condizioni all’ospedale. Ascoltata dagli agenti sono emersi precedenti e ripetute violenze nei suoi confronti.

 

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