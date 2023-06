Piano socio sanitario, confronto in conferenza dei sindaci di Asl 5: penultima tappa del percorso ligure

Prosegue il percorso regionale di condivisione del Piano Socio Sanitario Regionale (PSSR) 2023-2025 in fase di approvazione.Il piano è stato sottoposto alla conferenza dei sindaci di Asl 5 riunitasi nel Palazzo Civico della Spezia.

Il documento programmatico della Sanità regionale, che nei prossimi giorni riceverà le osservazioni del Ministero della Salute, è all’esame della Commissione regionale Sanità prima del passaggio definitivo in Consiglio regionale.

“La condivisione del piano a livello regionale ha portato oggi a confrontarci su alcuni elementi tipici dell’area spezzina – dichiara l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola – un territorio che conferma un Dea di primo livello alla Spezia, il S.Andrea, un pronto soccorso all’ospedale San Bartolomeo di Sarzana, un punto di primo intervento a Levanto, un punto nascite alla Spezia e la prospettiva di un nuovo ospedale come il Felettino le cui procedure per la partenza della fase esecutiva dei lavori sono in fase avanzata.

E’ stata data rassicurazione anche sul piano di riduzione delle centrali 118. Come da norma nazionale è previsto un ridimensionamento: la Liguria ne avrà tre e quella del Levante resterà alla Spezia”.

Dai sindaci della Asl 5 sono pervenuti rilievi ed osservazioni. “Dal territorio è arrivata la richiesta di una maggiore condivisione del piano in chiave locale – ha aggiunto l’assessore alla Sanità – La conferenza dei sindaci è lo strumento individuato a questo proposito e non ne escludo altri in futuro, ma voglio ricordare a questo proposito che, prima di oggi, in Regione Liguria mai era stato seguito questo metodo di condivisione per un Piano Socio Sanitario.

Sono comunque disponibile per il futuro a confrontarmi sulle tematiche del territorio con un ‘tavolo sanitario del Levante ligure’.

Siamo poi consapevoli che siamo di fronte ad un territorio complesso in cui diventa fondamentale l’integrazione socio sanitaria ed è per questo che, nonostante le carenze di personale tema diffuso su tutto il territorio nazionale, siamo fermamente convinti che si debba proseguire con determinazione con l’attuazione della Missione 6 del Pnrr che prevede la realizzazione anche sul territorio spezzino di due ospedali di Comunità a Levanto e a Sarzana, cinque Case di Comunità a Bolano, La Spezia (3) e Luni oltre a tre Centrali Operative Territoriali (COT) a Brugnato, La Spezia e Sarzana”.

La Conferenza dei sindaci è stata l’occasione anche per ribadire un impegno legato al sistema dell’emergenza.

“Per quanto riguarda la base per un nuovo elicottero nell’estremo levante ligure nella provincia della Spezia – sottolinea Angelo Gratarola – è stato individuato dalla Regione un sito idoneo presso l’aeroporto di Luni e sono stati intrapresi i contatti con le autorità competenti e l’operatore aeronautico.

Il servizio 118 sta inoltre provvedendo alla formazione di ulteriore personale per essere pronto all’implementazione del servizio”.

Il PSSR, dopo la discussione in Asl 2, Asl 3, Asl 4 e Asl 5 passerà, entro fine mese, alla condivisione della conferenza sindaci di Asl 1 Imperiese che chiuderà così il percorso ligure.

