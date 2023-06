Posted on

Loano. Quanta paura nel pomeriggio in via Puccini a Loano per un incendio divampato in un appartamento all’ultimo piano di una palazzina. Gli inquilini si sono messi in salvo e nessuno è rimasto ferito. Nelle operazioni di spegnimento sono stati mobilitati i vigili del fuoco di Finale Ligure, Savona e Albenga arrivati con più mezzi. […]