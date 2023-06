Minuto di silenzio per Berlusconi, Arboscello (PD): “Come gruppo PD Liguria abbiamo partecipato, forma di rispetto non negoziabile”

“Come gruppo PD Liguria abbiamo partecipato al minuto di cordoglio per la scomparsa di Silvio Berlusconi. Una forma di rispetto, non negoziabile, davanti alla morte di un indiscusso protagonista del nostro Paese, benché il giudizio sul suo operato rimanga fortemente negativo”. Lo ha reso noto il consigliere regionale Roberto Arboscello (Pd).

“La Giunta Toti invece, senza alcuna forma di rispetto, ha abbandonato il Consiglio regionale, in polemica con chi, legittimamente e a titolo personale, ha scelto di non partecipare al minuto di silenzio per la scomparsa dell’ex presidente del Consiglio”.

“Così facendo la Giunta ha impedito la discussione in Aula , mancando di rispetto verso i consiglieri e i cittadini che rappresentiamo. Una brutta pagina per la politica ligure: i cittadini si aspettano dalle istituzioni risposte ai problemi, non colpi di teatro e ripicche”.

