Crescono i servizi a chiamata AMT: dal 12 giugno 4 nuovi Chiama il bus in ambito metropolitano

Bogliasco, Pieve Ligure, Rezzoaglio e Serra Riccò: sono i quattro nuovi servizi a chiamata Chiama il bus di AMT che partiranno lunedì 12 giugno nell’area metropolitana di Genova e resteranno attivi in via sperimentale per tutta l’estate, fino al 10 settembre. Inoltre, sempre dal 12 giugno, Chiama il bus già attivo a Bargagli e Davagna verrà “sdoppiato” per l’estate in due servizi distinti, a uso delle rispettive frazioni dei due Comuni.

E dal mese di luglio il numero dei Chiama il bus AMT crescerà ulteriormente: grazie al Progetto Aree Interne finanziato da Regione Liguria (nel quale rientra anche Rezzoaglio) il servizio sarà attivato anche a Mezzanego e in Val Trebbia. Con l’estate saranno quindi 14 i servizi a chiamata presenti sulla rete extraurbana AMT. Obiettivo: favorire l’uso del Tpl nelle aree a minor domanda e creare un servizio “su misura” per il cliente. Nel dettaglio, i nuovi servizi a chiamata di prossima attivazione consentiranno di raggiungere comodamente le seguenti frazioni:

Bargagli: La Presa, Preli, Viganego, Terrusso, Cisiano, Boasi, Sottocolle, Ferriere.

La Presa, Preli, Viganego, Terrusso, Cisiano, Boasi, Sottocolle, Ferriere. Bogliasco: Sessarego, S. Bernardo.

Sessarego, S. Bernardo. Davagna: Capenardo, Marsiglia, Paravagna, Calvari.

Capenardo, Marsiglia, Paravagna, Calvari. Pieve Ligure : Pieve Alta.

: Pieve Alta. Rezzoaglio: Rezzoaglio Basso, Alpepiana, Vico Mezzano, Vico Soprano, Esola, Ertola, Casaleggio, Brignole, Costafigara, Mileto, Garba, Scabbiamara, Cabanne, Parazzuolo, Grupparolo, Priosa, Brugnoni, Calzagatta, Ascona, Noci.

Rezzoaglio Basso, Alpepiana, Vico Mezzano, Vico Soprano, Esola, Ertola, Casaleggio, Brignole, Costafigara, Mileto, Garba, Scabbiamara, Cabanne, Parazzuolo, Grupparolo, Priosa, Brugnoni, Calzagatta, Ascona, Noci. Serra Riccò: Serra, San Cipriano, Via Caffaro, Valleregia, Orero, Prelo.

Crescono così i servizi tailor made di AMT, tagliati su misura sulle esigenze dei singoli clienti che possono prenotare la loro corsa su un percorso definito, scegliendo l’ora di partenza e quella di ritorno. Grazie alla tecnologia, un software dedicato crea il programma di servizio più efficace per la giornata e lo comunica all’autista che si muove sulla rete secondo le prenotazioni ricevute. Chiama il bus è anche sostenibile: l’impatto ambientale si riduce in funzione del fatto che i mezzi transitano quando vi è realmente domanda di trasporto, eliminando le corse a vuoto, mentre la qualità aumenta per la risposta “personalizzata” alle esigenze di trasporto. Proprio per questo motivo i quattro nuovi Chiama il Bus sostituiscono le corse delle linee 871, 873, 875 per ciò che riguarda la tratta Bogliasco-Pieve Ligure, le linee 836 e 840 per Serra Riccò e le linee 911 e 913 che servono Rezzoaglio e le frazioni limitrofe, ampliando così la possibilità di utilizzo del servizio per 14 ore giornaliere (dalle 6 alle 20.00) rispetto all’attuale.

La partenza dei nuovi Chiama il bus sarà accompagnata da alcune novità, a partire dalla gratuità del servizio. Nell’ottica di promuoverne la conoscenza e l’utilizzo e di spingere all’uso complessivo della rete di trasporto pubblico metropolitana, dal 12 giugno fino al 31 dicembre 2023 tutti i servizi Chiama il bus nuovi e quelli già attivati in ambito extraurbano (Recco, Casarza Ligure, Cogorno, Val Graveglia, Valbrevenna e Borzonasca) si potranno utilizzare gratuitamente. La gratuità sarà estesa anche ai nuovi servizi a chiamata di Mezzanego e Val Trebbia.

Tra le novità in partenza il 12 giugno anche l’estensione dell’orario di servizio che sarà prolungato fino alle 20 per tutti i Chiama il bus, anche quelli già attivati in precedenza. L’orario di servizio per tutti sarà, quindi, dal lunedì al sabato (festivi esclusi), dalle 6 alle 20. A Bogliasco e Pieve Ligure, Chiama il bus sarà attivo in via sperimentale per il periodo estivo anche nei festivi, sempre dalle 6 alle 20: in queste giornate sarà svolto come servizio unico, condiviso da entrambi i Comuni (il capolinea del bus sarà presso la stazione FS di Bogliasco).

Non cambia la regola per la prenotazione dei servizi a chiamata che si potranno prenotare tramite numero verde 800 499 999 oppure rivolgendosi direttamente all’autista in sosta al capolinea. Per la prenotazione il call center si potrà contattare dal lunedì al sabato e, in una prima fase, sarà attivo con orario esteso dalle 8 alle 19. Nelle prossime settimana verrà poi anche rinnovata la App per la prenotazione online.

