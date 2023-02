Posted on

Dopo l’attivazione del servizio per la mobilità turistica nei comuni della riviera per l’integrazione ferro-gomma, altra collaborazione operativa di TPL Linea nel settore del trasporto pubblico. L’azienda di trasporto savonese ha iniziato una nuova cooperazione con il gruppo STAT e Trenitalia, attivando un servizio commerciale eseguito con autobus da Turismo in dotazione al parco mezzi […]