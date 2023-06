Genova, serpente in un giardino: intervento della guardia zoofila

Posted on

Incidente stradale a Murialdo dove un’automobile si cappottata per cause da accertare. Sul posto sono intervenuti i soccorsi medici e i vigili del fuoco che hanno estratto dall’abitacolo dell’auto due persone di cui una trasportata in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts