Regione Liguria, stanziati 200.000 euro per assistenza a persone senza fissa dimora

Il sindaco di Loano, Luca Lettieri, ha partecipato (insieme molti altri primi cittadini del territorio savonese) a “Restore our Ocean and Waters by 2030 – The Mediterranean lighthouse in action”, la Missione dell’Unione Europea che, puntando ai traguardi fissati per il 2030, mira a proteggere e ripristinare la salute dei nostri oceani e delle nostre […]