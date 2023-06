Genova, approvati 30 interventi di sicurezza stradale e protezione pedoni

Approvato dalla Giunta comunale, su proposta degli assessori alla mobilità integrata e trasporti Matteo Campora e alla sicurezza Sergio Gambino, un elenco di 30 interventi di sicurezza stradale per la protezione dei pedoni da realizzarsi nella nostra città.

I progetti, integralmente finanziati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ha destinato al Comune di Genova 1.030.240 euro, saranno messi a terra nelle zone del territorio comunale riconosciute come più critiche sotto il profilo dell’incidentalità.

I 30 interventi sono divisi in tre macrocategorie:

– semaforizzazione di attraversamenti pedonali (garantisce un controllo sulla velocità e sul traffico veicolare, consentendo la chiamata per l’attraversamento e una maggiore inclusione degli utenti deboli grazie ad appositi dispositivi per l’attraversamento di persone non vedenti e/o non udenti)

– realizzazione di nuovi attraversamenti pedonali o potenziamento di attraversamenti pedonali esistenti (garantiscono, rispettivamente, la visibilità o un aumento della visibilità del pedone in fase di attraversamento)

– realizzazione di tratti di marciapiede proteso (garantisce l’accorciamento della distanza di attraversamento pedonale da percorrere e l’abbattimento delle barriere architettoniche)

Quattro i macro-obiettivi legati alla realizzazione degli interventi: riduzione dell’incidentalità stradale; diminuzione sensibile del numero generale degli incidenti con morti e feriti; diminuzione sensibile dei costi sociali derivanti dagli incidenti; diminuzione sensibile del numero degli incidenti con morti e feriti tra gli utenti deboli.

«Dopo la positiva sperimentazione del sistema di illuminazione Lightguard avviata su un attraversamento pedonale in via Torti, abbiamo approvato una lista di 30 interventi destinati ad aumentare in maniera sensibile la sicurezza dei pedoni genovesi e, allo stesso tempo, di tutti gli utenti della strada – dichiarano gli assessori Matteo Campora e Sergio Gambino – Lavorare sulla prevenzione è fondamentale, per questo siamo convinti che con il potenziamento degli attraversamenti pedonali, l’installazione di nuovi semafori e l’ampliamento o la realizzazione ex novo di nuovi marciapiedi il tasso di incidentalità andrà a diminuire in modo importante».

L’elenco completo dei 30 interventi in programma:

– semaforizzazione attraversamento pedonale in corso Armellini presso l’Istituto Chiossone

– semaforizzazione intersezione via Barabino/via Finocchiaro Aprile/via Cipro

– semaforizzazione attraversamento pedonale via Cavallotti presso il civico 23

– semaforizzazione attraversamento pedonale via Lungobisagno Istria presso l’Istituto Italiano della Saldatura

– semaforizzazione attraversamento pedonale in via Somma intersezione via Colle degli Ulivi

– semaforizzazione attraversamento pedonale in viale Brigata Liguria intersezione via D’Aste

– semaforizzazione attraversamento pedonale in via D’Aste intersezione via Fiasella

– potenziamento attraversamento via Gallino 28 con allargamento del marciapiede

– potenziamento attraversamento via Carrara, in prossimità dell’intersezione con via G. Chiesa, con allargamento del marciapiede

– potenziamento attraversamenti via Reta in prossimità dell’intersezione con via Barchetta, con allargamento del marciapiede

– potenziamento attraversamenti Largo Giardino intersezione via Montaldo/corso Montegrappa con allargamento e costruzione nuovo marciapiede

– potenziamento attraversamenti piazza Martinez con allargamento e costruzione nuovi marciapiedi

– potenziamento attraversamento pedonale via Bologna in prossimità del civico 8

– potenziamento attraversamenti corso Montegrappa/Campi dello Zerbino civico 130D altezza intersezione via Montello con allargamento e costruzione nuovi marciapiedi

– potenziamento attraversamenti via Fereggiano altezza largo Merlo con allargamento e costruzione nuovo marciapiede

– potenziamento attraversamenti via Fereggiano civico 45 con allargamento e costruzione nuovi marciapiedi

– realizzazione di un attraversamento potenziato in via Venezia/via Bologna

– potenziamento attraversamenti pedonali via Montaldo civici 187R, 109 B R, 15 con allargamento e costruzione nuovi marciapiedi

– potenziamento attraversamento via V Maggio, altezza civico 35, con allargamento del marciapiede

– realizzazione attraversamento potenziato in via Vezzani con ribassamento del marciapiede

– realizzazione di 3 attraversamenti potenziati in via Carlo Canepa tra via del Carretto e via Casati

– potenziamento attraversamento via Campomorone con allargamento del marciapiede

– realizzazione attraversamento potenziato in via Pisa con ribassamento del marciapiede

– potenziamento attraversamenti via Toti/piazzale Parenzo con allargamento e costruzione nuovi marciapiedi

– potenziamento attraversamento via Buffa, in prossimità dell’istituto scolastico D’Albertis, civico 36, con allargamento del marciapiede

– potenziamento attraversamento via Buffa, all’intersezione con via Poerio, con allargamento del marciapiede

– potenziamento attraversamento via Buffa, in prossimità dell’intersezione con via Laigueglia, con allargamento del marciapiede

– potenziamento attraversamento via Lemerle, altezza civico 38, con allargamento del marciapiede

– costruzione tratto di marciapiede in via Borzoli, lato levante, in prossimità delle fermate AMT “Borzoli 6 / campo sportivo” e “Borzoli 7 / Cimitero”

– costruzione di isole protese in via Assarotti

Informazioni sull'autore del post