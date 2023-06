Rivieracqua, intervento di riparazione a Imperia i 5 giugno

Intervento di riparazione sulla condotta Roya 1 in zona Galeazza, nel Comune di Imperia, previsto per il giorno 5 giugno 2023 a partire dalle 8, nuovi disservizi in vista. In ragione della posizione della condotta e delle caratteristiche della stessa, risulta impossibile stabilire a priori se tali operazioni renderanno necessaria la chiusura della condotta. È pertanto probabile la sospensione dell’erogazione idrica nelle zone e Comuni che seguono: Imperia (zona a levante della Capitaneria di Porto – Oneglia), Diano Marina, Diano San Pietro, Diano Castello, San Bartolomeo al Mare, Cervo, Villa Faraldi ed Andora (limitatamente alla frazione Rollo).

