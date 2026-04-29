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La Spezia, Ascensore pubblico “San Giorgio” tra via Indipendenza e via XX Settembre: apertura prevista mercoledì 29 aprile

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Riaprirà ufficialmente mercoledì 29 aprile l’ascensore pubblico “San Giorgio”, che collega via Indipendenza a via XX Settembre, nel cuore del centro storico cittadino. Dopo un importante intervento di sostituzione e ammodernamento, l’impianto è da oggi pienamente operativo e da mercoledì 29 sarà a disposizione di cittadini e visitatori.

“La riapertura dell’ascensore “San Giorgio” – dichiara il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – rappresenta un risultato concreto del nostro impegno per una Città più accessibile, moderna e attenta ai bisogni dei cittadini. Restituiamo alla comunità un’infrastruttura strategica, completamente rinnovata, che migliora la mobilità quotidiana e, oltre ad essere un’opera funzionale per i residenti, è parte integrante di un percorso urbano e culturale che unisce i principali luoghi della nostra identità cittadina: dai musei del centro storico, come il Museo Etnografico “Giovanni Podenzana”, il Museo Civico “Amedeo Lia” e il CAMeC, fino al Castello San Giorgio, al Parco delle Clarisse e l’Accademia Capellini. Un itinerario fruibile a piedi, che consente ai cittadini e visitatori di godere appieno della bellezza della nostra Città, attraversandone storia, arte e paesaggio.”

Il nuovo ascensore, realizzato in collaborazione con Schindler S.p.A. su progetto dell’Arch. Oscar Roberto Biassoni, rappresenta un significativo salto di qualità rispetto al precedente impianto, ormai obsoleto e soggetto a frequenti guasti. Oggi la città può contare su una struttura di ultima generazione, caratterizzata da elevati standard di affidabilità, comfort e sostenibilità ambientale, con una riduzione dei consumi energetici fino al 30%.

Particolare attenzione è stata riservata alla sicurezza e all’accessibilità: l’impianto è conforme a tutte le normative vigenti ed è pienamente accessibile alle persone con disabilità. È inoltre dotato di sistemi avanzati di comunicazione e controllo, tra cui telemonitoraggio continuo, evacuazione automatica in caso di blackout e connettività in tempo reale, a garanzia di un servizio costante e sicuro.

Dal punto di vista architettonico e estetico, l’ascensore si inserisce con eleganza nel contesto urbano grazie alla struttura metallica antisismica rivestita in lamiera effetto corten, ai tagli panoramici e all’illuminazione notturna a LED. Le pensiline retroilluminate con la scritta “SAN GIORGIO” rendono l’impianto riconoscibile e contribuiscono a valorizzare ulteriormente l’area.

L’impianto è stato inoltre concepito e realizzato con una visione di lungo periodo, prevedendo la predisposizione tecnica per l’eventuale installazione in futuro di un secondo ascensore, che permetterà di aumentare ulteriormente la capacità di carico e di flusso, rispondendo a un utilizzo crescente del servizio.

La messa in funzione del nuovo ascensore è stata possibile a seguito della verifica da parte dell’Ente certificatore ANSFISA, che ha rilasciato l’autorizzazione alla messa in esercizio del nuovo impianto, attestandone la piena conformità ai requisiti di sicurezza.

Con la riapertura dell’ascensore “San Giorgio”, l’Amministrazione comunale compie un ulteriore passo avanti nel miglioramento della mobilità verticale urbana, offrendo un servizio essenziale, efficiente e sostenibile, capace di migliorare concretamente la qualità della vita e di valorizzare il patrimonio storico e culturale della città.

Inoltre il percorso meccanizzato, tutto (ascensore verticale e ascensore inclinato) è dotato di un impianto di videosorveglianza collegato alla Polizia Municipale e alle altre Forze dell’Ordine

Il costo totale dell’intervento ammonta a 200 mila euro.

Orari di apertura invariati:

Da giugno a settembre:

Feriale: 7.00-24.00, Festivo: 8.30-24.00

Da ottobre a maggio:

Feriale: 7.00-20.30, Festivo: 8.30-20.30

Scheda tecnica:

Alcune caratteristiche tecniche del nuovo impianto

· Portata: 630 kg (8 persone)

· Velocità nominale: 1.0 m/s

· Numero di fermate: 2

· Altezza della corsa: 10,86 m

· Dimensioni vano: 1970 mm x 1950 mm

· Dimensioni cabina: 1150 mm x 1400 mm x 2200 mm

· Dimensioni porta: 900 mm x 2000 mm (telescopica a 2 ante, apertura a sinistra)

· Numero di corse per ora: 120

· Sicurezza e comunicazione:

o Schindler Ahead Hardware (connettività 4G/LTE e VoIP)

o Teleallarme Servitel® con telemonitoraggio

o Evacuazione automatica verso il piano più vicino in caso di blackout

o Monitoraggio da remoto e interfaccia per TV a circuito chiuso

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