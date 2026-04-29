Agenda Cultura e Spettacoli Laigueglia

Laigueglia si prepara alla Festa di Primavera nel ponte del Primo Maggio

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Laigueglia si prepara alla Festa di Primavera. L’evento, promosso da Pro
Loco Laigueglia Aps con il patrocinio del Comune di Laigueglia, è in
programma dal 1 al 3 maggio dalle 10 alle 18,30. In piazza Marconi
verrà allestito uno stand gastronomico, quindi il 1 maggio, per tutta la
giornata, sempre in piazza Marconi, è previsto l’appuntamento “Ricci,
tartarughe e saponette”, con l’esposizione in teca di ricci africani e
tartarughe e sarà possibile imparare a realizzare le saponette. Il 2
maggio alle 10,30 e alle 16 in piazza Marconi “Cianotipia sui pietra”,
un laboratorio di stampa fotografica con la tecnica della cianotipia su
ciottoli di pietra. Laigueglia si prepara alla Festa di Primavera.
L’evento, promosso da Pro Loco Laigueglia Aps con il patrocinio del
Comune di Laigueglia, è in programma dal 1 al 3 maggio dalle 10 alle
18,30. In piazza Marconi  verrà allestito uno stand gastronomico, quindi
il 1 maggio, per tutta la giornata, sempre in piazza Marconi, è previsto
l’appuntamento “Ricci, tartarughe e saponette”, con l’esposizione in
teca di ricci africani e tartarughe e sarà possibile imparare a
realizzare le saponette. Il 2 maggio alle 10,30 e alle 16 in piazza
Marconi “Cianotipia sui pietra”, un laboratorio di stampa fotografica
con la tecnica della cianotipia su ciottoli di pietra.

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