Laigueglia si prepara alla Festa di Primavera nel ponte del Primo Maggio

Laigueglia si prepara alla Festa di Primavera. L’evento, promosso da Pro

Loco Laigueglia Aps con il patrocinio del Comune di Laigueglia, è in

programma dal 1 al 3 maggio dalle 10 alle 18,30. In piazza Marconi

verrà allestito uno stand gastronomico, quindi il 1 maggio, per tutta la

giornata, sempre in piazza Marconi, è previsto l’appuntamento “Ricci,

tartarughe e saponette”, con l’esposizione in teca di ricci africani e

tartarughe e sarà possibile imparare a realizzare le saponette. Il 2

maggio alle 10,30 e alle 16 in piazza Marconi “Cianotipia sui pietra”,

un laboratorio di stampa fotografica con la tecnica della cianotipia su

ciottoli di pietra. Laigueglia si prepara alla Festa di Primavera.

L’evento, promosso da Pro Loco Laigueglia Aps con il patrocinio del

Comune di Laigueglia, è in programma dal 1 al 3 maggio dalle 10 alle

18,30. In piazza Marconi verrà allestito uno stand gastronomico, quindi

il 1 maggio, per tutta la giornata, sempre in piazza Marconi, è previsto

l’appuntamento “Ricci, tartarughe e saponette”, con l’esposizione in

teca di ricci africani e tartarughe e sarà possibile imparare a

realizzare le saponette. Il 2 maggio alle 10,30 e alle 16 in piazza

Marconi “Cianotipia sui pietra”, un laboratorio di stampa fotografica

con la tecnica della cianotipia su ciottoli di pietra.

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