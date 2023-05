Festa della Repubblica, il programma delle celebrazioni a Savona

Posted on

Nella giornata di ieri a Savona, in zona Villapiana, i poliziotti della Squadra Mobile, hanno proceduto all’arresto di un ventiseienne di origine albanese, irregolare sul territorio nazionale, trovato in possesso di oltre 40 dosi di cocaina. Nella disponibilità dell’uomo, oltre che la sostanza stupefacente, è stato trovato tutto l’occorrente per il confezionamento delle dosi ed […]