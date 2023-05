Savona, addio a Nicola Marino ristoratore di lungo corso

Lutto nel mondo della ristorazione savonese per la morte di Nicola MArino, storico ristoratore della Città della Torretta. Aveva 92 anni. Il suo locale, davanti al Tribunale, in Via XX Settembre, era diventato un ritrovo di artisti che lasciavano un loro ricordo, una firma, un saluto. Vittorio Gassman, Luca Zingaretti, e molti altri. Campano di origine, era uomo di cultura ed arte, sensibile, schivo ma deciso. Fino a poco tempo fa lo si trovava nel suo ristorante insieme alla moglie, Anna.

Il su ricordo arriva dalla pagina facebook del ristorante: “Nicola se n’è andato. Anche se, siamo certi, non se ne andrà mai davvero. Tutto quello che era, resta l suo modo di fare che mischiava calma a estro, bontà a decisione, la sua naturale inclinazione a fare sentire le persone a casa, il suo essere schivo ma sensibile, risoluto ma accogliente, il saper custodire e proteggere ciò che ci appartiene e che ci rende felici. Non sappiamo come sarà Nicola senza Nicola, non riusciamo neppure a immaginarlo. Ma di una cosa siamo certi: sarà come avrebbe voluto lui. Buon viaggio, Nicola, che hai sempre creduto nella meravigliosa arte della gioia. E ce l’hai regalata”.

