Polizia Stradale, Proseguono le operazioni di controlli sugli autobus

Ancora problemi all’ambulatorio di Ortopedia dell’Ospedale di Albenga. Aperto solo tre giorni la settimana per insufficienza di organico. E ha chiuso anche l’ambulatorio di Ginecologia fino a nuovo ordine (cioè?) sempre per insufficienza di organico! Melgrati (Forza Italia, Politica per Passione): grave la situazione…commissario Porfido, se ci sei batti un colpo, anzi due! “Si comunica […]