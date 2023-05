Genova, Arriva il progetto “Abbraccia Boccadasse”. I giovani di ConfCommercio per valorizzare il borgo marinaro

“Abbraccia Boccadasse” è il nome del progetto lanciato dai Giovani imprenditori ConfCommercio Genova grazie alla collaborazione del Sib (Sindacato italiano balneari) e Civ Boccadasse. Il progetto si propone lo scopo di valorizzare il borgo migliorando la sostenibilità della vocazione turistica garantendo al contempo un giusto equilibrio tra soddisfazione dei visitatori e convivenza virtuosa tra operatori commerciali e residenti.

L’iniziativa si basa su buone pratiche legate al riuso: le sdraio, donate dal Sib, hanno teli dal design moderno e riconoscibile, ma i telai sono stati recuperati da vecchie sdraio messe a nuovo.

A queste iniziative il Comune di Genova, accogliendo le richieste di Confcommercio, del suo Civ di Boccadasse e dell’utenza, ha aggiunto un potenziamento dei collegamenti del trasporto pubblico nella fascia serale e notturna, in particolare per il periodo estivo. Le linee Amt 606 e 607, che collegano rispettivamente Boccadasse con Principe e Brignole, sono state implementate garantendo circa una corsa ogni quarto d’ora (sommando i servizi delle due linee) nella fascia serale fino alle 2 del mattino (ultimo transito linea 607 da Boccadasse alle 2.12). Inoltre, dal 19 giugno, quando scatterà l’orario estivo, e fino a metà settembre, oltre al potenziamento già organizzato, si aggiungeranno al venerdì e al sabato due corse aggiuntive del notturno N2, Nervi-Voltri, oltre a quelle esistenti, andando a offrire un servizio in continuità fino alle prime ore della mattina.

Da Nervi a Brignole le corse aggiuntive N2 saranno alle 3.10 e alle 4.10, mentre da Brignole a Nervi alle 2.35 e alle 3.40 (oltre al notturno Voltri Nervi dell’1.15 e al Nervi-Voltri 2.30).

«Ogni iniziativa pensata e realizzata per valorizzare il borgo di Boccadasse non è solo gradita, ma sostenuta concretamente dalla nostra amministrazione che è consapevole dell’importanza di tutelare e promuovere questo gioiello paesaggistico – ha spiegato Matteo Campora, assessore ai Trasporti, Mobilità Integrata e Ambiente del Comune di Genova – Il potenziamento dei collegamenti delle linee Amt, a cui pensiamo di aggiungerne di ulteriori, va nella direzione di una sempre maggiore offerta, calibrata sulla richiesta dei genovesi e in questo caso anche dei turisti, di trasporto pubblico locale, lasciando a casa, anche per una serata in compagnia in uno dei borghi più belli del mondo, il proprio mezzo privato. L’ennesima dimostrazione dell’impegno di AMT, che ringraziamo ancora una volta, per contribuire, per ciò che concerne la mobilità, al miglioramento della qualità della vita nella nostra città. Inoltre valorizzare Boccadasse anche con progetti di economia circolare, come quello dei Giovani Imprenditori di Confcommercio Genova, è una concreta testimonianza di come si possa unire l’utile al dilettevole, coniugando rispetto dell’ambiente, economia circolare e cura della delicata bellezza di questo borgo».

«Sono molto contenta – ha detto Paola Bordilli, assessore al Commercio del Comune di Genova – del lavoro di forte sinergia che è stato fatto all’interno delle varie categorie – Imprenditori, Sindacato Balneari, Civ – e, da lì, della partnership pubblico-privato che ne è nata. Un rapporto di ascolto e di realizzazione di bei progetti di cui il Comune vuole essere facilitatore e sostenitore con imprenditori che, facendo rete tra loro e con le istituzioni, fanno comprendere quanto amano i luoghi dove vivono e lavorano. Poter immaginare degli spazi per potersi godere il borgo anche al tramonto, in orario aperitivo o dopocena, rende Boccadasse ancora più speciale, ma soprattutto fa diventare il Borgo anche un luogo di best practice, alcune già sperimentate in centro storico e legate alla sostenibilità e al rispetto dell’ambiente che continueranno, anche con il nostro sostegno, lungo tutta l’estate».

«Siamo felici e orgogliosi di aver dato vita a un’iniziativa che punta alla corretta valorizza zione di un luogo magnifico. – ha sottolineato Daniele Pallavicini, presidente Gruppo Giovani Imprenditori Confcommercio Genova – La donazione delle sdraio porta con sé almeno due segnali importanti: la sinergia tra le diverse ‘anime’ delle organizzazioni interne a Confcommercio, con il coinvolgimento dei Balneari e del Civ di zona, e la volontà di migliorare, attraverso un’azione semplice ma significativa, la qualità dell’offerta turistica di uno dei luoghi più suggestivi di Genova».

«Da molto tempo la nostra Confcommercio segue il CIV e le attività commerciali di Boccadasse , vera perla del nostro territorio. – ha dichiarato Alessandro Cavo, presidente Confcommercio Genova – Queste iniziative messe in sinergia dai Giovani di Confcommercio e che andranno a rafforzare la brand identity del borgo, sono la dimostrazione più impor tante di come il volere del nostro Presidente Odone venga portato avanti, e la targa che oggi il Civ ha voluto donare in ricordo di Paolo dimostra ancora una volta di come la nostra Confcommercio continui, in tutte le sue progettazioni, a camminare nel percorso da lui tracciato in stretta collaborazione con tutte le anime dell’associazione».

