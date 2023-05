Da oggi fino al 4 giugno al via il “Maggio dei Parchi” con tante escursioni e visite in programma in Liguria

Posted on

La “Giornata nazionale per la sicurezza nei cantieri”, giunta alla XIII edizione, è una iniziativa di Federarchitetti, organizzata ogni anno con le sue sezioni territoriali in tutte le regioni italiane. Come per le edizioni passate, ogni città capoluogo ha proposto un tema di attualità e a Genova, questo pomeriggio, nel salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, […]