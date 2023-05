Posted on

Davide Foppiano dell’istituto Clima Liguria le ha consegnato una targa Visita questa mattina in Comune da parte di Davide Foppiano, presidente dell’istituto Clima Liguria per emissioni zero, che ha consegnato alla Sindaco di Savona Ilaria Caprioglio la targa di socio onorario, realizzata dall’Associazione ANFFAS onlus, per l’ impegno della prima cittadina sui temi della sostenibilità […]