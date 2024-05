Genova, minaccia il vicino di casa con un coltello e poi aggredisce i poliziotti: arrestato 53enne

Le volanti della polizia hanno arrestato un 53enne per resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale. L’uomo, alterato dagli effetti di sostanze alcoliche, si è presentato alla porta del vicino di casa, col quale aveva avuto pregressi dissidi, e lo ha minacciato di morte mostrandogli un coltello, rendendo necessario l’intervento della Polizia. Anche con gli agenti, che lo hanno trovato ancora sulle scale del condominio, ha mantenuto un atteggiamento aggressivo insultandoli pesantemente.

Durante l’accompagnamento in questura, all’interno dell’auto di servizio, ha cominciato a tirare forti pugni e a colpire a testate il pannello divisorio dell’abitacolo. Gli operatori a quel punto hanno arrestato la marcia per impedirgli di procurarsi ferite e lo stesso ha reagito con violenza sferrando calci e pugni, cagionando ai poliziotti ferite giudicate guaribili in 20 e 4 giorni.

